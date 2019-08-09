2019/08/09 | 12:09

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / خطوة برس أبدت اللجنة المالية النيابية، الجمعة، استغرابها “الكبير” من تعيين مفتش للبنك المركزي العراقي، عادة اياه خرق لاستقلاليته وتجاوز لقانونه.وقال رئيس اللجنة النائب هيثم الجبوري، في بيان تلقت خطوة برس ، نسخة منه، إن اللجنة المالية تبدي استغرابها الكبير من تعمد الحكومة العراقية خرق استقلالية البنك المركزي والإصرار على التدخل في

هناك تفاصيل اخرى بخصوص المالية النيابية: تعيين مفتش للبنك المركزي خرق لاستقلاليته وكالة خطوة برس.

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