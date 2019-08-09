وقفة احتجاجية في نيويورك ضد الحصار السعودي لليمن

2019/08/09 | 12:11

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نظّم أبناء الجالية اليمنية وعدد من منظمات المجتمع المدني العربي في ولاية نيويورك الأمريكية وقفة احتجاجية أمام مبنى الأمم المتحدة مطالبين برفع الحصار الذي يفرضه

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