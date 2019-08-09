سرقة مبالغ مالية ومصوغات ذهبية بسطو مسلح شمال بغداد

2019/08/09 | 12:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد ..أفاد مصدر امني، الجمعة، بسرقة مبالغ مالية ومصوغات ذهبية بعملية سطو مسلح على منزل شمالي بغداد.وقال المصدر لمراسل وكالة /المعلومة/، إن “مجموعة مسلحة اقدمت، اليوم، على اقتحام منزل ضمن منطقة حي اور شمالي بغداد وقاموا بسرقة مصوغات ومبالغ مالية لم يقدر ثمنها ولاذوا بالفرار”.واضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، […]

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