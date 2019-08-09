2019/08/09 | 12:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد /المركز الخبري الوطني بين عضو لجنة النفط والطاقة النيابية، علي العبودي، الجمعة، ان هناك جهات سياسية متنفذة مازالت تصول وتجول في تهريب الثرورة النفطية الى خارج البلاد، لافتاً الى ان تلك الجهات غالبا ماتدعي الوطنية، عازيا استمرار التهريب الى عدم سيطرة وزارة النفط على ذلك الملف.وقال العبودي في تصريح لـ المركز الخبري الوطني […]هناك تفاصيل اخرى بخصوص النفط النيابية: “البترول” يهرب من قبل جهات سياسية غالبا ما تدعي الوطنية المركز الخبري الوطني.

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