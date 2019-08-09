بلدية النجف الاشرف تشرع باعداد خطتها الخدمية الخاصة بعيد الاضحى المبارك

2019/08/09 | 12:19

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شرعت مديرية بلدية النجف الاشرف ، اليوم باعداد خطتها الخدمية الخاصة بزيارة عيد الاضحى المبارك .وقال مدير البلدية المهندس ليث جبار خلف العبادي في تصريح نقله اعلام البلدية “ان مديرية بلدية النجف الاشرف اعدت خطتها الخدمية الخاصة بعيد الاضحى المبارك ، حيث استنفرت عمال اقسامها البلدية السبعة بالاضافة الى كوادر شعبة الحدائق والمتنزهات وشعبة […]

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