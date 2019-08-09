2019/08/09 | 12:20

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وزارة الداخلية اليمنية تنعى الشهيد ابراهيم بدر الدين الحوثي

نعت وزارة الداخلية اليمنية، اليوم الجمعة، الشهيد إبراهيم بدرالدين

الحوثي الذي اغتالته أيادي الغدر التابعة للعدوان الأمريكي

الإسرائيلي السعودي.

نص البيان:

بسم الله الرحمن الرحيم

(مِّنَ ٱلۡمُؤۡمِنِینَ رِجَال صَدَقُوا۟ مَا عَـٰهَدُوا۟ ٱللَّهَ

عَلَیۡهِۖ فَمِنۡهُم مَّن قَضَىٰ نَحۡبَهُۥ وَمِنۡهُم مَّن

یَنتَظِرُۖ وَمَا بَدَّلُوا۟ تَبۡدِیلا)

صدق الله العظيم

تنعى وزارة الداخلية للشعب اليمني استشهاد المجاهد إبراهيم

بدر الدين أمير الدين الحوثي، الذي اغتالته أيادي الغدر والخيانة

التابعة للعدوان الأمريكي الإسرائيلي وادواته.

ولقد كان الشهيد من خيرة رجال الوطن مجاهدا جسورا سخر حياته في سبيل

الله دفاعا عن العقيدة والوطن، حتى ارتقت روحه الطاهرة شهيدا ونال

المقام الذي يستحقه مع الأنبياء والصديقين والشهداء.

ووزارة الداخلية والأجهزة الأمنية إذ تتقدم بأصدق العزاء والمواساة

لقائد الثورة السيد المجاهد عبد الملك بدر الدين الحوثي حفظه الله،

ولكافة آل الحوثي وللشعب اليمني الصامد.

تؤكد أنها لن تتوانى ولن تألوا جهدها في ملاحقة وضبط أدوات العدوان

الإجرامية التي نفذت جريمة اغتيال الشهيد ابراهيم الحوثي، وتقديمهم

للعدالة حتى ينالوا جزاءهم الرادع.

كما تتقدم وزارة الداخلية بالشكر والعرفان لكل المواطنين الشرفاء

الذين كان ولازال تعاونهم مع وزارة الداخلية والأجهزة الأمنية رافدا

لتعزيز الأمن والاستقرار.

سائلين المولی عز وجل أن يتغمد الشهيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح

جناته ويلهم أهله وذويه ومحبيه الصبر والسلوان.

” إنا لله وإنا إليه راجعون “.

وزارة الداخلية اليمنية

الجمعة 8 ذو الحجة 1440هـ

الموافق 9 آب 2019م

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