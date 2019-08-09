2019/08/09 | 12:20

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بيان وزارة الداخلية اليمنية ينعى فيه استشهاد ابراهيم بدر الدين الحوثي

وزارة الداخلية اليمنية تنعي الشهيد ابراهيم بدر الدين أمير الدين

الحوثي الذي اغتالته أيادي الغدر التابعة للعدوان الأمريكي الإسرائيلي

السعودي؛(مِّنَ ٱلۡمُؤۡمِنِینَ رِجَالࣱ صَدَقُوا۟ مَا عَـٰهَدُوا۟ ٱللَّهَ

عَلَیۡهِۖ فَمِنۡهُم مَّن قَضَىٰ نَحۡبَهُۥ وَمِنۡهُم مَّن یَنتَظِرُۖ

وَمَا بَدَّلُوا۟ تَبۡدِیلࣰا)صدق الله العظيم تنعي وزارة الداخلية للشعب اليمني استشهاد المجاهد ابراهيم بدر

الدين أمير الدين الحوثي ، الذي اغتالته أيادي الغدر والخيانة التابعة

للعدوان الأمريكي الإسرائيلي وادواته .ولقد كان الشهيد من خيرة رجال الوطن مجاهدا جسورا سخر حياته في سبيل

الله دفاعا عن العقيدة والوطن ، حتى ارتقت روحه الطاهرة شهيدا ونال

المقام الذي يستحقه مع الأنبياء والصديقيين والشهداء .ووزارة الداخلية والأجهزة الأمنية إذ تتقدم بأصدق العزاء والمواساة

لقائد الثورة السيد المجاهد عبد الملك بدر الدين الحوثي حفظه الله ،

ولكافة آل الحوثي وللشعب اليمني الصامد .تؤكد أنها لن تتوانى ولن تألوا جهدها في ملاحقة وضبط أدوات العدوان

الإجرامية التي نفذت جريمة اغتيال الشهيد ابراهيم الحوثي ، وتقديمهم

للعدالة حتى ينالوا جزاءهم الرادع .كما تتقدم وزارة الداخلية بالشكر والعرفان لكل المواطنين الشرفاء

الذين كان ولازال تعاونهم مع وزارة الداخلية والأجهزة الأمنية رافدا

لتعزيز الأمن والإستقرار . ساٸلة المولی عز وجل أن يتغمد الشهيد بواسع رحمته ويسكنه

فسيح جناته ويلهم أهله وذويه ومحبيه الصبر والسلوان. ” إنا لله وإنا إليه راجعون “.والرحمة والخلود للشهداء و الشفاء للجرحى والحرية للأسرى والنصر والتمكين للشعب اليمني والخزي والهزيمة والعار للعدوان والخونة والمرتزقة .صادر عن وزارة الداخلية الجمعة 8 ذو الحجة 1440هـ الموافق 9 أغسطس2019م

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