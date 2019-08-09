إيران: سيصلي أبناء المقاومة قريبًا في القدس

2019/08/09 | 12:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد ..اكد أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الايراني علي شمخاني ،الجمعة، ان الكيان الصهيوني سيرى قريبًا ذلك اليوم الذي ستحرر فيه فلسطين ويصلي أبناء المقاومة في القدس الشريف.وقال شمخاني في رسالة تهنئة للامين العام لحزب الله حسن نصر الله، في ذكرى انتصار تموز ٢٠٠٦، إن “المقاومة الاسلامية استطاعت في حرب تموز أن تحطم […]

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