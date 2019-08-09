“بالفديو”.. ام عراقية تسترجي ابنها ان يأويها في منزله بعد ان طردها منه

2019/08/09 | 12:21

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: يس عراق تداولت مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فديو صادم، اثار استياء المتابعين، وهو يظهر ام عراقية كبيرة في السن تطلب من ابنها وتسترجيه بأن يعيدها الى منزله بعد ان طردها منه.وطالب ناشطون بتوفير ملاذ امن لهذه المرأة، التي لم يتوضح عنوانها او المحافظة التي تسكن فيها.

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