مصدر: الحشد الشعبي اجهض 4 محاولات داعشية لاثارة اعمال عنف في ديالى

2019/08/09 | 12:22

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بغداد :سومر نيوز

كشف مصدر امني في محافظة ديالى، الجمعة، بان الحشد الشعبي اجهض 4 محاولات داعشية لاثارة اعمال العنف داخ...

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