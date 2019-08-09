2019/08/09 | 12:23

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة العدل الأمريكية، اليوم الجمعة، أنه قد تم أصدار حكم بالسجن على رجل أعمال لبناني زعمت أنه مموّل مهم لـ”حزب الله” اللبناني.وذكرت وزارة العدل أن رجل الأعمال اللبناني، قاسم تاج الدين، “الممول المهم” ل‍حزب الله” قد حكم عليه بالسجن لمدة خمسة أعوام وبدفع غرامة مالية قدرها “خمسون مليون دولار أمريكي”.وقال مساعد المدعي …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص السلطات الأمريكية تسجن رجل أعمال لبناني لصلته بـ”حزب الله” النعيم نيوز.

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