ضياء الشكرجي - احتقار القرآن للحياة 2/4

2019/08/09 | 12:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #ضياء_الشكرجي احتقار القرآن للحياة 2/4dia.al-shakarchi@gmx.infowww.nasmaa.orgفمن الطبيعي إن الكتاب الذي يفترض به أنه صادر من الله، لا بد له من أن يتناول الحياة (الدنيا) هذه، ويحدد موقفه منها، ويتناولها بكافة أوجهها.وربما يكون القرآن قد فعل ذلك بشكل متناثر، ولو حسب الرؤية الكونية التي يعتمدها القرآن، متأثرا – حسب عقيدتنا كلادينيين – بالرؤية ......

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