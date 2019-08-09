عبدالرزاق دحنون - استعمل مخَّك و إلَّا فقدته

2019/08/09 | 12:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #عبدالرزاق_دحنون تُجمع الدراسات الحديثة في علوم البيولوجية العصبيَّة على أن المرء يمكنه المحافظة على الرشاقة الذهنيَّة لمخّه حتى آخر العمر, وذلك من خلال تدريب المخّ على القيام بنشاطات مختلفة , وإذا أرادنا المحافظة على مرونة أمخاخنا, فلا بد من أن تكون الرياضة الفكرية التي تمرّن المخّ من ضمن برنامج حياتنا اليومية.فكِّر جيداً في هذه الواقعة : وجد أحد علماء الآث......

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