العدل الأمريكية: صدور الحكم على «ممول» حزب الله

2019/08/09 | 12:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رصد- الحل العراق أعلنت #وزارة_العدل_الأمريكية، اليوم الجمعة، عن صدر حكم بالسجن على #رجل_أعمال لبناني زعمت أنه «ممول مهم» لـ”حزب الله” اللبناني.وقالت الوزارة: أن رجل الأعمال اللبناني، #قاسم_تاج_الدين، «الممول المهم […]

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