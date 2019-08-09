البصرة تعلن جاهزيتها لإجراء تصفيات كأس العالم

2019/08/09 | 12:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن محافظ البصرة أسعد العيداني، اليوم الجمعة ، في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع) جاهزية المحافظة واستعدادها لإجراء تصفيات كأس العالم المزمع إقامتها في البصرة

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