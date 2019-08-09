بالصور.. وصول دبابات إلى اللواء 30 بالحشد الشعبي ضمن الاتفاقية الامنية

2019/08/09 | 13:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفاد مصدر امني، الجمعة، بوصول دبابات وأسلحة خفيفة إلى اللواء 30 في الحشد الشعبي، بموجب الاتفاقية الأمنية الاخيرة.

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