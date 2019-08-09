ابرزها القتل.. اعتقال 20 متهماً بقضايا جنائية مختلفة بذي قار

2019/08/09 | 13:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- افادت قيادة شرطة محافظة ذي قار، الجمعة، بإعتقال 20 متهماً بقضايا جنائية مختلفة أبرزها القتل في المحافظة.

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