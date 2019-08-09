العراق يقترب من ابرام اتفاق مع شركتي نفط بريطانية وإيطالية بدلاً من إكسون موبيل

2019/08/09 | 13:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفاد خمسة مسؤولين عراقيين، الجمعة، بأن العراق يقترب من إبرام اتفاق مع شركتي النفط العالميتين (بي.بي) و (إيني) بشأن مشروع خط أنابيب مُخصص للتصدير كان من المخطط في الأصل أن

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