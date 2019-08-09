حجاج بيت الله يبدأون في التوافد لصعيد منى لقضاء يوم التروية

2019/08/09 | 13:13

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بدأ حجاج بيت الله الحرام، منذ الساعات الأولى من صباح الجمعة، في التوافد على صعيد منى، لقضاء يوم التروية، استعدادا لأداء الركن الأعظم من الحج،

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