نادي نفط الوسط يستقطب لاعب الكوفة السابق منتصر فؤاد

2019/08/09 | 13:13

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد

تعاقد نادي نفط الوسط الرياضي، مع لاعب الكوفة السابق منتصر فؤاد في عقد يمتد لمدة ثلاثة مواسم .وقال مدرب كرة نفط الوسط راضي

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