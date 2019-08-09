سائرون: تعيين مفتشين عموميين مخالف للدستور

2019/08/09 | 13:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / خطوة برس اعتبر عضو مجلس النواب عن تحالف سائرون سلام الشمري اليوم الجمعة قرار رئيس الوزراء الخاص بتعيين واستحداث مفتشين عموميين في عدد من مؤسسات الدولة مخالف للدستور ومادته61 والتفاف على قرار البرلمان.وقال الشمري في بيان صحفي تلقت “خطوة برس” نسخة منه ان “القرار يعد مخالفة واضحة للتوجه الحكومي في مكافحة الفساد

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