سفير العراق يوضح موقف بلاده من التجارة مع ايران والحظر

2019/08/09 | 13:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد سفير العراق لدى طهران ان موقف بلاده شفاف حيال ايران والحظر الاميركي، وهو ماض في تعاونه وتعاملاته التجارية مع طهران....

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