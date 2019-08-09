2019/08/09 | 13:17

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أقامت مؤسسة التوحيد الثقافية دورتها الصيفية الشاملة للأطفال مجانا والتي شملت العديد من الدروس والمحاضرات (التربية الإسلامية/التنمية البشرية/اللغة الانكليزية /تقوية القراءة والكتابة/الفنية والرسم /مسابقات متنوعة /سفرات علمية وترفيهية).وذلك وسط حضور كبير للطلبة من صفوف الرابع والخامس والسادس الابتدائي.تضمنت الدورة في يومها الأول محاضرة التنمية البشرية للمدرب الأستاذ حيدر البدران وكلمة توجيهية للشيخ حازم …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص بالصور..



مؤسسة التوحيد في البصرة تقيم دورة أشبال المستقبل الصيفية الشاملة مجاناً النعيم نيوز.

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