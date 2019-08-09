السليطي مخاطبا عبدالمهدي: قراركم بتعيين مفتشين جدد تدوير فاشل

2019/08/09 | 13:18

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/SNG- عد عضو مجلس النواب عن تحالف سائرون صادق السليطي، الجمعة، قرار رئيس الوزراء الخاص باستحداث وتعيين مفتشين عموميين في بعض المؤسسات هو تدوير “فاشل” للوجوه القديمة.وقال السليطي في بيان تلقت /SNG/،نسخة منه، إن “مخالفات وملاحظات شابت قرار رئيس الوزراء الخاص باستحداث وتعيين مفتشين عموميين في بعض المؤسسات”، مبينا ان “اهم ما يسجل على ...

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