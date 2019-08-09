الأعرجي: الصراع بين الحكومة والبرلمان يثبت أن الدولة تدار دون تخطيط أو هدف

2019/08/09 | 13:21

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشف نائب رئيس الوزراء السابق بهاء الأعرجي عن موقفه من صدور الأمر الديواني الخاص بالمفتشين العموميين.

وقال الأعرجي في تغريدة على حسابه بتويتر، إن تصويت البرلمان قبل شهور على إلغاء مكاتب المُفتشين العموميين وإصدار رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي أمراً ديوانياً باستحداث مناصب وتعيين مفتشين عموميين، يكشف مدى الصراع بين السلطتين التشريعيّة والتنفيذيّة، ويُثبت أن الدولة تدار دون تخطيطٍ أو هدف.

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