رويترز: العراق يقترب من إبرام اتفاق مع (bp) و (eni)

2019/08/09 | 13:22

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

افادت وكالة رويترز باقتراب العراق من عقد اتفاق مع

الشركتين، البريطانية "بريتش بتروليوم - bp"، والإيطالية "eni"، لبناء خطي أنابيب لتصدير النفط، مبينة

أن الشركتين كانا سابقا جزءا من صفقة ضخمة مع "إكسون موبيل"

الأمريكية.

ونقلت الوكالة عن خمسة مسؤولين عراقيين مشاركين في

المفاوضات تأكيدهم أن الشركتين الإيطالية والبريطانية،

ستتكفلان ببناء أنبوبي نفط تحت البحر بغرض التصدير، مقابل

400 مليون دولار.

وأضافت أنه وقبل عدة أسابيع، بدا أن شركة الطاقة الأميركية

العملاقة "إكسون موبيل" بصدد المضي قدما في مشروع بقيمة 53

مليار دولار، لتعزيز إنتاج العراق من النفط في حقوله

الجنوبية، في خطوة مهمة لطموح الشركة بالتوسع في البلاد".

وتابعت الوكالة، عن مسؤولين قالوا لها، إن "مزيجا من الجدل

بشأن التعاقد والمخاوف الأمنية، التي زادت بفعل تصاعد

التوترات، ساهم في عرقلة الصفقة".

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