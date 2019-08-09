منظمة UPP الإيطالية تتوّج مدينة بابل بإكليل الفن بمناسبة إدراجها على لائحة التراث العالمي.

2019/08/09 | 13:26

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايزيدي 24 – جميل الجميل ” تلاقحت آشور ببابل وأنتجت عرساً مجتمعياً حضره العراقيون من كافة مكوناتهم” أقامت منظمة جسر إلى “UPP الإيطالية” ضمن مشروعها معاً للسلام الذي تموّله منظمة مالتيزر الدولية وبالتعاون مع وزارة الثقافة والسياحة والآثار عرساً موسيقياً وثقافيا في مدينة بابل الأثرية بمشاركة فريق مشاخت الموسيقي الذي يترأسه العازف الشهير لوكا كيفيناتو …

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