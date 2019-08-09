لليرة التركية عند أعلى مستوى في 4 أشهر

2019/08/09 | 13:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واصلت الليرة التركية الصعود أمام الدولار الأميركي اليوم الخميس مسجلة أعلى مستوى منذ أوائل أبريل/نيسان بفضل ذوبان للجليد في العلاقات مع الولايات

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