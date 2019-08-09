ترامب ينتقد ماكرون لإرساله “إشارات متناقضة” إلى إيران

2019/08/09 | 13:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واشنطن – وجّه الرئيس الأميركي دونالد ترامب الخميس انتقاداً شديداً إلى نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون لإرساله “إشارات متناقضة” إلى إيران، مؤكّداً أنّ

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