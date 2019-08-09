2019/08/09 | 13:34

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكدت وزارة الصحة والبيئة إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والرادعة لكل من تسول له نفسه الاعتداء على ملاكاتها الطبية والصحية او على مؤسساتها المختلفة ، مشيرة الى رفع دعاوى قضائية للمطالبة بالحق الشخصي فضلا عن الحق العام للمؤسسة الحكومية .وادانت الوزارة ، حادث الاعتداء على الملاكات الطبية والتمريضية من قبل احد منتسبي وزارة الداخلية في […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الصحـة تؤكـد مقاضاة المعتديـن على ملاكاتها ومؤسساتهـا الطبيـة المختلفـة) نشر أولاً على موقع (وكالة وطن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الصحـة تؤكـد مقاضاة المعتديـن على ملاكاتها ومؤسساتهـا الطبيـة المختلفـة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة وطن).