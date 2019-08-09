وزير الخارجـية ونظيره الكويـتي يؤكدان اهميـة التنسيق والتشاور لحلحلـة الازمات في المنطقـة

2019/08/09 | 13:34

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد وزير الخارجيّة محمد علي الحكيم ، ونظيره الكويتي صباح الخالد الحمد الصباح ، على أهمّية التنسيق والتشاور بما يسهم في حلحلة الأزمات التي تتعرَّض لها المنطقة.وأجرى الحكيم اتصالاً هاتفيّاً مع نظيره الكويتي بحثا فيه آفاق تعزيز العلاقات بين البلدين في المجالات السياسيّة والاقتصاديّة، والأمنيّة وتطوير التعاون الثنائيّ بما يخدم المصالح المشتركة، كما تبادلا […]

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