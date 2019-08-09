ممثل المرجعية العليا : أين ذهبت أموال العراق ولماذا ما زالت معاناة الشعب مستمرة ؟

2019/08/09 | 13:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وقال السيد الصافي في خطبة الجمعة، من الصحن الحسيني الشريف بكربلاء المقدسة : "أين ذهبت أموال البلاد بأرقامها المرعبة، ولماذا ما زالت معاناة الشعب العراقي مستمرة" ً ، مضيفا أنه "في كل يوم نسمع عن الفساد، وعن ارقامه الكبيرة والمهولة".

وأضاف، أن " ً شبابا عراقيين يمتلكون طاقات كبيرة، ولا يمتلكون اكثر من 5 آلاف دينار في جيوبهم"، لافتا إلى أن "هنالك من يتخرج ولا يجد فرصة عمل بعد ان اقضى من عمره في الدراسة أكثر من 16 عاما، الامر الذي يدفعهم للسفر خارج العراق بسبب الفراغ الكبير في حياتهم".

وطرح ممثل المرجعية تساؤلا عن "لماذا لا يتم الاهتمام بالمحافظات الزراعية التي يمكن من خلالها الاعتماد في على المحاصيل الزراعية التي تغطي حاجة السوق المحلية"، مشيرا إلى أنه "لماذا كل مرة يتم فيها الاهتمام بالزراعة يتم فتح الحدود امام المحاصيل الاجنبية".

واختتم قائلا: "متى ينتهي التعب والمعاناة، نتمنى أن نجد من يجيب على هذه التساؤلات ويعطي الحلول وينهي المعاناة".

انتهى .



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