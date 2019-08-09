2019/08/09 | 13:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: Dun2APuNCgM

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. الصحاف : عملية تسليم الرفات جرت تنفيذاً لقرارات مجلس الامن الدولي) نشر أولاً على موقع (قناة العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. الصحاف : عملية تسليم الرفات جرت تنفيذاً لقرارات مجلس الامن الدولي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العراقية).