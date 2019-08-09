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شاهد بالفيديو.. الصحاف : عملية تسليم الرفات جرت تنفيذاً لقرارات مجلس الامن الدولي


شاهد بالفيديو.. الصحاف : عملية تسليم الرفات جرت تنفيذاً لقرارات مجلس الامن الدولي
2019/08/09 | 13:35
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

مصدر الفيديو: Dun2APuNCgM

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