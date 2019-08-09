2019/08/09 | 13:35
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- المعلومة/بغداد..
علق نجم المنتخب الوطني العراقي ونادي سانتا كلارا البرتغالي، اسامة رشيد، على قضية رفع الحظر عن الملاعب العراقية.
ونشر رشيد عبر حسابه الرسمي على “انستغرام” قائلاً: “فيفا..
لا تقتلوا حلمنا” في اشارة الى عدم نقل مباريات التصفيات الى خارج العراق”.
يذكر أن الاتحاد الدولي لكرة القدم، قد ارسل وفداً للاطلاع على الملاعب والوضع الامني […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نجم المنتخب الوطني لـ”فيفا”: لا تقتلوا حلمنا) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
علق نجم المنتخب الوطني العراقي ونادي سانتا كلارا البرتغالي، اسامة رشيد، على قضية رفع الحظر عن الملاعب العراقية.
ونشر رشيد عبر حسابه الرسمي على “انستغرام” قائلاً: “فيفا..
لا تقتلوا حلمنا” في اشارة الى عدم نقل مباريات التصفيات الى خارج العراق”.
يذكر أن الاتحاد الدولي لكرة القدم، قد ارسل وفداً للاطلاع على الملاعب والوضع الامني […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نجم المنتخب الوطني لـ”فيفا”: لا تقتلوا حلمنا) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (نجم المنتخب الوطني لـ”فيفا”: لا تقتلوا حلمنا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).