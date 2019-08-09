نجم المنتخب الوطني لـ”فيفا”: لا تقتلوا حلمنا

2019/08/09 | 13:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..علق نجم المنتخب الوطني العراقي ونادي سانتا كلارا البرتغالي، اسامة رشيد، على قضية رفع الحظر عن الملاعب العراقية.ونشر رشيد عبر حسابه الرسمي على “انستغرام” قائلاً: “فيفا..لا تقتلوا حلمنا” في اشارة الى عدم نقل مباريات التصفيات الى خارج العراق”.يذكر أن الاتحاد الدولي لكرة القدم، قد ارسل وفداً للاطلاع على الملاعب والوضع الامني […]

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