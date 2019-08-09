نائب عن سائرون يقدم مقترحاً لرئيس الوزراء بشأن وزارة التربية

2019/08/09 | 13:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم- بغداد

دعا النائب عن تحالف سائرون، برهان المعموري، الجمعة، رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي الى دمج وزارة التربية مع التعليم العالي في حال عدم قدرته على تقديم شخصية لتولي الوزارة من الكفاءات.





وقال المعموري في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "هناك الكثير من الشخصيات الكفؤة الموجودة في وزارة التربية وتستحق ان تشغل منصب الوزير".





وأضاف، أن "عبد المهدي في حال فشل في اختيار شخصية ضمن المعايير المطلوبة، نحن نرى من الأفضل دمجها مع وزارة التعليم في حال تعثر الأمر".





وبين، أن "مجلس النواب أرسل الكثير من الكتب والمخاطبات إلى مجلس الوزراء من اجل إرسال اسماء المرشحين لوزارة التربية، لكن دون جدوى".

وكان القيادي في تحالف القوى العراقية هيبت الحلبوسي قد أكد، الأربعاء (24 تموز 2019)، أن حقيبة وزارة التربية "لن تخرج عن المكون السني" رغم الخلاف الدائر حولها داخل الكتل السياسية السنية.

وكان البرلمان، قد منح في (24 تشرين الأول 2018)، الثقة لعادل عبد المهدي رئيسا لمجلس الوزراء و14 وزيرا من حكومته إضافة الى التصويت على البرنامج الحكومي آنذاك، فيما صوت على وزراء الدفاع والداخلية والعدل في الـ 24 من حزيران الماضي، بينما لاتزال التربية بلا وزير، ويديرها وزير التعليم العالي والبحث العلمي قصي السهيل بالوكالة.

بغداد اليوم- كركوك

كشف مصدر مطلع في مجلس محافظة كركوك، الجمعة (09 آب 2019)، عن تشكيل لجنة مشتركة بين الحكومة المحلية في المحافظة ولجنة من مجلس الوزراء من أجل الكشف عن مصير المعتقلين والمغيبين في سجون الاقليم.

وقال المصدر في حديث لـ (بغداد اليوم

بغداد اليوم- كربلاء

وجه ممثل المرجعية الدينية في كربلاء، السيد أحمد الصافي، الجمعة (9 اب 2019)، مجموعة من الأسئلة، التي قال إنه "لا يعرف أجوبتها"، بخصوص أموال العراق، وأين ذهبت.

وقال الصافي في خطبة الجمعة، من الصحن الحسيني بكربلاء: &q

بغداد اليوم- متابعة

ردت الخارجية الإيرانية، الجمعة (9 اب 2019)، على احتمال مشاركة الكيان الصهيوني في التحالف الأمريكي بالخليج العربي.

وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، سيد عباس موسوي، في بيان، ان "اعلان احتمال مشاركة الكيان المحت

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