الخدمات و الإعمار النيابية : تغريدة الصدر لفتت انتباهنا للأموال المصروفة على المراقد

2019/08/09 | 13:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / SNG- أكد عضو لجنة الخدمات و الإعمار محمود ملا طلال، أن انشاء المراقد يمكن تأجيله، مبينا أن أموال الوقف الشيعي لا تذهب فقط للمراقد.وقال طلال في حديث متلفز لـ”قناة دجلة” إن تغريدة مقتدى الصدر لفتت انتباهنا للأموال المصروفة على المراقد”.ووجه زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، السبت الماضي ، بمنع مباشرة العمل ...

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