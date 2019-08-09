2019/08/09 | 13:42

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ خطوة برس افادت وكالة رويترز باقتراب العراق من عقد اتفاق مع الشركتين، البريطانية “بريتش بتروليوم – bp”، والإيطالية “eni”، لبناء خطي أنابيب لتصدير النفط، مبينة أن الشركتين كانا سابقا جزءا من صفقة ضخمة مع “إكسون موبيل” الأمريكية.ونقلت الوكالة عن خمسة مسؤولين عراقيين مشاركين في المفاوضات تأكيدهم أن الشركتين الإيطالية والبريطانية، ستتكفلان ببناء أنبوبي

هناك تفاصيل اخرى بخصوص العراق يتفق مع شركتين بريطانية وايطالية لبناء خطوط نفط تحت البحر وكالة خطوة برس.

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