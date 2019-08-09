الشهداء النيابية لـ

2019/08/09 | 13:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد

كشفت لجنة الضحايا والشهداء والسجناء السياسيين ان المرحلة المقبلة ستشهد تضمين ملحمة الانتفاضة الشعبانية في المناهج الدراسية.

وقال رئيس اللجنة عبد الاله النائلي لـ"العهد

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