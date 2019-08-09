2019/08/09 | 13:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- التقى ممثل سماحة المرجع الديني الشيخ محمد اليعقوبي في السنغال الشيخ حسام البيجاوي مع المبلغين والأساتذة في زيغنشور وتكلم عن المرجعية الرشيدة وعرف بسماحة المرجع اليعقوبي وأعطى نبذة يسيرة عن حياته العلمية والثقافية.فقد تحدث سماحته عن جامعة الصدر الدينية وجامعة الزهراء عليها السلام ومركز البيت السعيد وقناة بينات وقناة النعيم, وتفضل بذكر بعض مؤلفات …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص ممثل المرجع اليعقوبي في السنغال يلتقي مع المبلغين والأساتذة في زيغنشور النعيم نيوز.

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