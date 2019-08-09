انفجار مستودع ذخيرة تركي قرب الحدود السورية

2019/08/09 | 13:48

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(المستقلة)..هزت سلسلة انفجارات مستودع ذخيرة في بلدة الريحانية التركية على الحدود السورية، فجر الجمعة، وفقا لما نقلت رويترز عن تلفزيون NTV المحلي.

ولم ترد أنباء عن إصابات بشرية جراء الانفجارات، وتم إخلاء المنازل القريبة.



كما لم يتضح إلى الآن السبب وراء تلك الانفجارات.

ويحشد الجيش التركي منذ أشهر قواته على الحدود الجنوبية مع سوريا، مع تهديدات متواصلة بشن عملية عسكرية شرقي نهر الفرات ضد وحدات الحماية الكردية التي تعتبرها أنقرة “إرهابية”.

وتوصلت تركيا مؤخرا إلى اتفاق مع واشنطن لإقامة غرفة عمليات مشتركة للتنسيق بشأن إقامة منطقة آمنة تركية داخل سوريا بهدف إعادة النازحين السوريين.

وشهدت بلدة الريحانية في 2013 عملية تفجير دامية بسيارتين مفخختين راح ضحيته 53 شخصا، وفي ذلك الوقت اتهمت تركيا جماعة موالية للرئيس السوري بشار الأسد بتنفيذ الهجوم.

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