منتصر فؤاد يوقع لنفط الوسط قادماً من الكوفة

2019/08/09 | 13:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعات – النجف الاشرف تعاقد نادي نفط الوسط مع لاعب الكوفة السابق منتصر فؤاد في عقد يمتد لمدة ثلاثة مواسم .وقال مدرب كرة نفط الوسط راضي شنيشل أن اللاعب منتصر فؤاد من اللاعبين الشباب الذين برزوا في دوري التأهيل وتم استقطابه للفريق في عقد يمتد لثلاث سنوات، لافتا أن التعاقد مع اللاعب يأتي ضمن

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