مرور النجف تباشر بتنفيذ قرار منع استخدام السيارة الخاصة للعمل كسيارة أجرة

2019/08/09 | 13:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت مديرية مرور النجف مباشرتها بتطبيق قرار رقم ( 3 ) لعام 2019 والخاص بمنع استخدام السيارات الخاصة للعمل كسيارة أجرة .وقال مدير مرور النجف العميد علي الحسناوي في تصريح صحفي ” وجهنا آمري القواطع في المحافظة بالإشراف على تنفيذ الحملة المرورية الميدانية لرفع علامات التكسي من السيارات الخصوصي، وتعريف السائقين بمضمون البيان رقم […]

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