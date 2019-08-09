2019/08/09 | 13:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد /المركز الخبري الوطني NNC أكد الناطق باسم كتلة النصر النيابية فلاح الخفاجي، اليوم الخميس، أن الحكومة عادل عبدالمهدي لم تقدم أي منجز سوى فتح الطرق.وقال الخفاجي في حديث متلفز لـ”قناة دجلة” إن ائتلاف النصر وتيار الحكمة المعارض يمتلكان رؤية موحدة بخصوص الحكومة.واتهم الخفاجي في تصريحات سابقة “حكومة عبد المهدي” بالعجز الكامل ، […]هناك تفاصيل اخرى بخصوص تحالف العبادي ينتقد حكومة عبد المهدي : لم تقدم أي منجز سوى فتح الطرق المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تحالف العبادي ينتقد حكومة عبد المهدي : لم تقدم أي منجز سوى فتح الطرق) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري الوطني) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تحالف العبادي ينتقد حكومة عبد المهدي : لم تقدم أي منجز سوى فتح الطرق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري الوطني).