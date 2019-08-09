بالصورة.. فنانات مصريات اشتهرن في فن الاغراء بالتمثيل يزرن مكة لاداء مناسك الحج

2019/08/09 | 13:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد:يس عراق نشرت الفنانة المصرية إلهام شاهين، عبر حسابها الشخصي بموقع “إنستغرام” صورة لها برفقة الفنانة يسرا، والإعلامية هالة سرحان وهم بالروضة النبوية المشرفة، لاداء مناسك الحج.

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