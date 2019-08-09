2019/08/09 | 13:53

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مجلس محافظة الديوانية يعتزم إصدار قرارات مهمة

الجمعة

09

أب

2019 :

01:32 pm

15

أكد نائب رئيس مجلس محافظة الديوانية حيدر الشمري خلال مؤتمر تنصيب

المحافظ الجديد زهير الشعلان أن المدة المقبلة المتمثلة بعد عطلة عيد

الأضحى المبارك ستشهد إصدار قرارات مهمة تتلخص بتنحية الإدارات السيئة

بالدوائر وإجراء إصلاحات سريعة صارمة تسهم في الإرتقاء بواقع العمل

الخدمي خدمة لأبناء المحافظة .

اترك تعليقك

ملاحظة: لطفا التعليق يخضع لمراجعة الادارة قبل النشر.





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مجلس محافظة الديوانية يعتزم إصدار قرارات مهمة) نشر أولاً على موقع (قناة آفاق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مجلس محافظة الديوانية يعتزم إصدار قرارات مهمة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة آفاق).