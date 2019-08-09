الخدمات و الإعمار النيابية : تغريدة الصدر لفتت انتباهنا للأموال المصروفة على المراقد

2019/08/09 | 13:56

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بغداد /سومر نيوز

أكد عضو لجنة الخدمات و الإعمار محمود ملا طلال، أن انشاء المراقد يمكن تأجيله، مبينا أن أموال الوقف ا...

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