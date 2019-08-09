المرجعيـة الدينية تنتقد شعارات الحملات الانتخابية واستشراء الفساد وهدر المال العام

2019/08/09 | 14:01

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- انتقدت المرجعية الدينية الاوضاع الحالية ومنها استشراء الفساد وهدر المال العام وعدم الافادة من الخبرات والكفاءات العراقية ، فضلا عن الشعارات الرنانة في الحملات الانتخابية وعدم تلبية أبسط الحقوق للمواطنين .

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