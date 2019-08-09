2019/08/09 | 14:34
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- شرطة مدغشقر : الطالبة البريطانية التي سقطت من الطائرة تعاني الاكتئاب هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة الانباء العراقية الإلكتروني بتاريخ: 2019/08/09 | 14:34.
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النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة الانباء العراقية.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شرطة مدغشقر : الطالبة البريطانية التي سقطت من الطائرة تعاني الاكتئاب ) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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