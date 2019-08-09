عودة معمل سمنت كبيسة في الانبـار الى العمل

2019/08/09 | 14:37

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- باشرت الشركـة المستثمرة لمعمل سمنت كبيسة في محافظة الأنباربانتاج وتجهيز السمنت العادي، بعد توقف دام أكثر من خمس سنوات نتيجة تعرض المعمل الى اضرار كبيرة بسبب الارهاب.وذكرت وزارة الصناعة والمعادن ، ان “الشركة اعدت خطط ممنهجة لاعادة تأهيل وتشغيل المعامل التابعة لها والمنتشرة في المناطق الغربية والشمالية من البلاد ، وتمكنت من اعادة العمل […]

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