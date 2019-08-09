ارتفاع ملحوظ في معدلات تجهيز المركبات بوقود الغاز السائل

2019/08/09 | 14:37

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت وزارة النفط عن ارتفاع نسب استخدام وقود الغاز السائل لأغراض تشغيل المركبات منذ مطلع العام الحالي 2019 ولغاية شهر حزيران ، مقارنة باللعام الماضي 2018 .وقال وكيل الوزارة لشؤون الغاز معتصم اكرم ان ” معدلات استهلاك الغاز السائل كوقود للسيارات ارتفعت بمعدلات تدريجية جيدة خلال الستة اشهر الماضية من العام الحالي مقارنة بما […]

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